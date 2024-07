Il giornalista americano ha sempre negato le accuse, per lui avevano chiesto una condanna a 18 anni. «Questa condanna vergognosa e farsa arriva dopo che Evan ha trascorso 478 giorni in prigione, detenuto ingiustamente, per aver fatto il suo lavoro di giornalista», hanno detto i vertici del Wall Street Journal

Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal accusato di spionaggio in Russia, è stato condannato a 16 anni di carcere duro in una colonia penale. Lo ha deciso il giudice Andreï Mineyev dopo due giorni di udienze a porte chiuse. L’accusa aveva chiesto per lui una condanna a 18 anni.

Gershkovich, 32 anni, ha sempre negato le accuse di aver ricevuto l'incarico dalla Cia di ottenere «informazioni segrete» sulla produzione e riparazione di carri armati in un'importante fabbrica russa. Le autorità russe, invece, affermano di aver colto Gershkovich «in flagrante» quando è stato arrestato in un caffè di Ekaterinburg e afferma di avere «prove incontrovertibili» della sua colpevolezza. Prove che secondo il Wall street journal e i legali di Gershkovich non sono mai state presentate. «Questa condanna vergognosa e farsa arriva dopo che Evan ha trascorso 478 giorni in prigione, detenuto ingiustamente, lontano dalla sua famiglia e dai suoi amici, impossibilitato a fare giornalismo, tutto per aver svolto il suo lavoro di giornalista», hanno affermato in una dichiarazione Almar Latour , amministratore delegato di Dow Jones ed editore del Wall Street Journal, e la direttrice capo del Wall Street Journal Emma Tucker.

Secondo alcuni osservatori la condanna del giornalista potrebbe servire per uno scambio di prigionieri che coinvolga i russi detenuti negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali. A pochi minuti dall’annuncio della condanna, il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov si è rifiutato di commentare la possibilità di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti.

«Il suo caso non riguarda prove, norme procedurali o lo Stato di diritto. Riguarda l'utilizzo da parte del Cremlino di cittadini americani per raggiungere i suoi obiettivi politici», aveva dichiarato a fine giugno l'ambasciata americana aggiungendo che la Russia «dovrebbe smettere di usare individui come Evan Gershkovich o Paul Whelan come merce di scambio. Entrambi dovrebbero essere rilasciati immediatamente».

© Riproduzione riservata