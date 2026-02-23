Superare le difese, seminare panico. I russi aumentano l’uso dei missili

Nelle ultime settimane la Russia ha utilizzato con sempre maggior frequenza il Kh-32. Un missile anti-nave che ha effetti devastanti, e che è molto complicato da intercettare prima che si schianti al suolo. L’Ucraina sul piano militare, continua a mirare a piattaforme di lancio e depositi di Mosca

true false

Sempre più missili, sempre più difficili da intercettare. In una guerra che cambia continuamente assetti e strategie, la Russia sta intensificando gli attacchi combinati sull’Ucraina, lanciando centinaia di droni insieme a decine di missili a ogni attacco. Dall’inizio dell’anno gli attacchi sono stati continui tutte le notti, 4.600 droni in un mese e mezzo e un aumento progressivo dell’utilizzo di missili di ogni tipo. Zirkon, Onyx, Iskander, tra il 2 e il 3 febbraio la Russia ne ha lanciati 71