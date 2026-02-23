Lo sviluppo del conflitto

Superare le difese, seminare panico. I russi aumentano l’uso dei missili

Vincenzo Leone
23 febbraio 2026 • 07:00

Nelle ultime settimane la Russia ha utilizzato con sempre maggior frequenza il Kh-32. Un missile anti-nave che ha effetti devastanti, e che è molto complicato da intercettare prima che si schianti al suolo. L’Ucraina sul piano militare, continua a mirare a piattaforme di lancio e depositi di Mosca

Sempre più missili, sempre più difficili da intercettare. In una guerra che cambia continuamente assetti e strategie, la Russia sta intensificando gli attacchi combinati sull’Ucraina, lanciando centinaia di droni insieme a decine di missili a ogni attacco. Dall’inizio dell’anno gli attacchi sono stati continui tutte le notti, 4.600 droni in un mese e mezzo e un aumento progressivo dell’utilizzo di missili di ogni tipo. Zirkon, Onyx, Iskander, tra il 2 e il 3 febbraio la Russia ne ha lanciati 71

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.