La Russia, “il paese delle meraviglie”, l’assalto degli influencer putiniani

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La famiglia del Mulino Bianco ne sarebbe imbarazzata. Sulle piattaforme social, migliaia di pagine presentano un paese da 11 fusi orari come se fosse il set di una colazione bucolica. Un paese di architetture meravigliose, parchi cittadini, valori tradizionali, cucina prelibata, gioventù divertita, bambini, natura, cultura. Quel paese – che esiste e che senza dubbio è anche questo – è la Russia. Con un “ma”: che la Russia raccontata nei reel di Instagram, FB e TikTok è ormai “solo” questa; che d