La Russia ha paura della mobilitazione, lo zar cerca nuova carne da cannone

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Il tema è diventato di largo dominio a metà agosto, quando Volodymyr Zelensky ha sostenuto che la Russia fosse in procinto di mobilitare 300mila nuovi effettivi. Ovviamente il periodo utile dovrebbe essere quello successivo alle elezioni per la Duma del 20 settembre. Ad oggi, niente è certo, ma gli indizi che una fase di coscrizioni di massa stia per partire sono tanti. La grande fuga Innanzitutto, sono i russi stessi che vedono la chiamata alle porte. La intuiscono talmente bene che si stanno d