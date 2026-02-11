l’economia russa è il convitato di pietra dei negoziati

La Russia sprofonda nella recessione, per questo la guerra in Ucraina può finire nel 2026

Mara Morinipolitologa
11 febbraio 2026 • 07:00

Prezzi in drastico aumento, il deficit di bilancio che raggiunge livelli record, le pensioni sempre più basse, il Pil rivisto al ribasso: l’economia della Federazione sta esaurendo la spinta del conflitto. Per questo è plausibile ritenere che Putin e Trump abbiano trovato l’intesa per evitare che il 2026 diventi il loro annus horribilis

Sono passati quasi sei mesi dall’incontro di Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage in Alaska, e, mai come in questi giorni, diversi commentatori e politici sottolineano l’esistenza di un accordo implicito tra Mosca e Washington sulla fine della guerra in Ucraina. Il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, non ha mai espresso alcuna conferma o smentito le supposizioni che stanno circolando a Bruxelles e dintorni, ma la ripresa dei colloqui tra le delegazioni russa e ucraina conferma l

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).