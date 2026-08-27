Mosca costruisce una mega flotta di droni con l’Ia

Mosca vuole realizzare entro il 2030 un ecosistema sovrano di velivoli armati, con una produzione di 130mila sistemi aerei senza pilota ogni anno. Il tutto, governato dall’IA. Ma la spina dorsale dell'autonomia militare russa è fatta anche di elettronica occidentale

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A partire dal nuovo anno scolastico, che in Russia inizia il primo settembre, nelle scuole di tutto il paese si studieranno anche i droni e le basi dell’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato il ministro russo dell’Istruzione Sergej Kravtsov. Un’iniziativa che rappresenta la punta visibile di un disegno più ampio, il cui obiettivo è costruire un ecosistema nazionale - formativo, industriale, militare - per sviluppare nuovi droni guidati dall’intelligenza artificiale. Il primo risultato concr