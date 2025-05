Nuovo incontro fissato per lunedì, ma Mosca tiene segreto il suo memorandum. La Francia: «Se lo zar rifiuta la tregua sarà un test di credibilità per Trump»

Mentre la delegazione russa incaricata di trattare direttamente con gli ucraini si prepara a partire per Istanbul, dove il 2 giugno dovrebbe svolgersi un secondo round di colloqui tra i due paesi, Kiev conferma finalmente che anche i suoi delegati parteciperanno.

Per gli ucraini il problema è che i russi non hanno ancora presentato il famigerato “memorandum” con le condizioni di Mosca per accettare un cessate il fuoco in Ucraina che avevano promesso di consegnare durante lo scorso incontro a Istanbul.

Ritardi russi

«La Russia sta facendo di tutto per garantire che il prossimo incontro non porti alcun risultato», ha accusato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Perchè i russi tardano tanto? A Kiev ci sono pochi dubbi: il “memorandum”, sostengono, non contiene altro che le richieste già formulate più volte dal Cremlino e dichiarate inaccettabili non solo dagli stessi ucraini, ma persino dalla Casa Bianca, ossia ritiro delle truppe dalle quattro regioni ucraina che la Russia si è annessa unilateralmente, un’area con la superficie della Lombardia e dove vivono ancora oltre un milione di ucraini. Se Mosca ne comunicasse il contenuto prima dell’incontro, diventerebbe chiaro che il Cremlino non intende trattare seriamente.

Non sono solo gli ucraini a pensarlo. Tra diplomatici ed esperti, nessuno ha dubbi che il Cremlino userà queste richieste o un’altra lista di domande inaccettabili per prendere ulteriore tempo senza respingere completamente l’idea di un cessate il fuoco e di un prosieguo dei negoziati.

Proprio per questo il presidente francese, Emmanuel Macron, è intervenuto per chiedere alla Casa Bianca di intervenire se Mosca confermerà di «non essere pronta per fare la pace». I prossimi giorni, ha detto Macron, «saranno un test di credibilità» per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. «Ho parlato due giorni fa con il presidente – ha detto Macron – ha espresso di nuovo la sua impazienza con i russi. La domanda ora è: cosa facciamo a riguardo? Noi europei siamo pronti».

Che ci sia ancora margine per imporre sanzioni alla Russia sembra fuori di dubbio. Venerdì è stato pubblicato un rapporto del Crea, un centro studi sull’energia basato in Germania, secondo cui in tre anni di guerra, l’Unione europea ha dato più soldi alla Russia per acquistare combustibili fossili, 233 miliardi di euro, che denaro all’Ucraina, poco più di 70 miliardi già erogati, stanziati circa il doppio.

Insomma, allargare la “guerra economica” alla Russia sembra possibile, ma bisognerà vedere a quale prezzo economico e politico.

Il presidente americano, però, questo costo sembra proprio restio a volerlo pagare e continua ad apparire più incerto che mai sul da farsi. Questa settimana è tornato ancora una volta a minacciare la Russia, scrivendo sul suo social network Truth, che se Vladimir Putin non diventerà più disponibile a trattare «alla Russia capiteranno cose molto brutte».

Intanto, il suo staff fa sapere che il presidente è «deluso» da Putin e che «continua ad attaccare l'Ucraina e a uccidere civili mentre gli Usa cercano di arrivare a un cessate il fuoco». Ma a poche ore di distanza ha ripetuto ancora una volta di non avere intenzione di mettere sanzioni alla Russia per non perdere «il lavoro fatto fino ad ora» e ha aggiunto che ci vorranno ancora «un paio di settimane» per capire se il Cremlino fa sul serio.

Niente Nato per Kiev

E nell’attesa di capirlo, l’inviato di Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha ribadito che la Russia ha fatto richieste «inaccettabili», ma che l’entrata dell’Ucraina nella Nato «non è una possibilità sul tavolo», per quanto riguarda gli Stati Uniti. «Potrei nominare altri quattro paesi Nato che la pensano nello stesso modo e per entrare nell’alleanza serve l’unanimità dei suoi membri», ha detto Kellogg in un’intervista alla Abc. L’emissario di Trump ha lasciato intendere che la Casa Bianca è contraria all’ingresso nella Nato anche di Georgia e Moldavia.

La neutralità dell’Ucraina, ricordiamo, è una delle principali richieste di Mosca in questa crisi, una lista che comprende anche il ritiro dell’alleanza dall’est Europa e il disarmo delle forze armate ucraine, oltre all’annessione di circa un quarto del suo territorio nazionale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha espresso «soddisfazione» per le parole di Kellogg.

Tutti gli occhi tornano così ad essere puntati su Istanbul, nell’attesa che qualcosa accada, ma senza che nessuno abbia una vera speranza che possa succedere. Se, come sembra abbastanza sicuro, gli ucraini alla fine decideranno di inviare una delegazione a Istanbul – non farlo rischierebbe di dare una scusa a Trump per tornare a incolpare Zelensky dello stallo nei negoziati – i colloqui si svolgeranno, anche questa volta, con la mediazione della Turchia e senza la presenza di funzionari americani di alto livello.

In città potrebbero però esserci anche consiglieri europei. Si parla di inviati di Francia, Regno Unito e Germania, a cui potrebbe aggiungersi anche un delegato italiano. Palazzo Chigi ha fatto sapere che in serata c’è stata una videoconferenza a livello di consiglieri diplomatici tra Ucraina, Francia, Germania, Italia e Regno Unito in cui si è parlato proprio dell’incontro di Istanbul.

© Riproduzione riservata