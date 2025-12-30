Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue

Gli Oreshnik a capacità nucleare sono in Bielorussia, affacciati sull’Europa. Il Cremlino insiste sull’attacco a una delle residenze di Putin. Zelensky: «Una bufala». Macron: «Nessuna prova solida». I volonterosi si incontrano a gennaio in Ucraina e in Francia

true false

Non sul cielo russo né su quello bielorusso: è su tutti i cieli d'Europa che si allungherà l'ombra degli Oreshnik, missili a raggio intermedio a capacità nucleare che martedì 30 dicembre il Cremlino ha schierato in Bielorussia. Possono raggiungere la Polonia in 11 minuti, con pochi istanti in più il resto dell'Ue, basi Nato incluse. Arriva negli avamposti bielorussi l'ipersonica “nocciola” – (“oreshnik”) il cui arrivo era stato annunciato dal presidente bielorusso il 18 dicembre. Intanto monta i