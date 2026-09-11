Duello nei cieli a colpi di droni. Ucraina e Russia, è la strategia del caos

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Centinaia di droni in volo nello stesso momento, torri di controllo in costante allerta e compagnie aeree che cancellano e ripristinano collegamenti. L'Ucraina vuole intensificare le attività di disturbo del traffico aereo civile in Russia, facendo volare droni vicino agli aeroporti russi con l'obiettivo di creare caos. La Russia intanto mette in allarme gli scali ai confini con l'Ucraina. Un drone russo l'8 settembre è entrato nello spazio aereo moldavo e si sarebbe avvicinato all'aereo preside