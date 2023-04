Mosca ha arrestato un giovane russo sospettato di spionaggio per l’Ucraina. L’offensiva russa a Bakhmut prosegue, dopo lo scambio di prigionieri russi e ucraini che ha visto il rilascio di circa 100 persone russe e altrettante ucraine

Un cittadino russo di ventidue anni è stato arrestato con l’accusa di essere una spia ucraina. L’agenzia di stampa Tass ha comunicato che l’uomo, che rischia fino a vent’anni di carcere, è sospettato di far parte dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino.

Secondo Mosca, il sospettato «trasmetteva informazioni sulle posizioni di strutture militari e civili di Zaporizhzhia e di Kherson».

Martedì mattina, il Cremlino si è invece pronunciato su un altro caso di presunto spionaggio: quello del giornalista statunitense Evan Gershkovich, detenuto in Russia dallo scorso 29 marzo e arrestato a Ekaterinburg, dove stava lavorando su un’inchiesta.

Dopo che Washington ha accusato Mosca di detenzione illegale del reporter del Wall Street Journal e dopo averne richiesto l’immediato rilascio, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito che Gershkovich «è stato colto in flagrante e ha violato le leggi pertinenti della Federazione Russa».

Quasi 8.500 morti in guerra

Mentre prosegue l’offensiva russa nella zona di Bakhmut, dove l’esercito russo guadagna posizioni nonostante le sconfitte sul campo, l’Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani comunica di aver registrato 8.490 morti dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, il 24 febbraio 2022.

Dal momento che l’accesso alle zone di battaglia è limitato, l’Onu giudica questi dati come solo «la punta dell’iceberg» e limitati ai territori ucraini attaccati dalle truppe russe.

Lo scambio di prigionieri

Duecento prigionieri, russi e ucraini, sono stati rilasciati, secondo l’accordo tra i due paesi in guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’avvenuto scambio. Ottanta uomini e venti donne sono rientrati in Ucraina. Sono invece 106 i militari russi tornati in patria. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. «In seguito a un processo negoziale complesso, 106 soldati delle Forze armate russe sono tornati dal territorio controllato dal regime di Kiev. Tutti i militari sono attualmente nel territorio della Russia» si legge nel comunicato.

