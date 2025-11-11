La Russia prova a riaprire il dialogo nucleare con gli Usa. E Kiev arretra a Zaporizhzhia

true false

Mosca cerca di riaprire il dialogo con gli Usa. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha offerto ieri collaborazione su test nucleari e ha riparlato della possibilità di un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Istanbul. «Siamo pronti a discutere i sospetti sollevati dai nostri colleghi americani secondo cui stiamo facendo qualcosa di segreto», ha detto Lavrov, rispondendo alle accuse lanciate da Donald Trump su presunti test segreti che sarebbero stati condotti da Mosca. «Se qu