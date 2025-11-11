Le difficoltà del fronte

La Russia prova a riaprire il dialogo nucleare con gli Usa. E Kiev arretra a Zaporizhzhia

Davide Maria De Luca
11 novembre 2025 • 20:12Aggiornato, 11 novembre 2025 • 20:18

Il ministro russo Lavrov torna a parlare di un vertice a Istanbul tra Putin e il presidente Usa. L’Fsb sventa un’operazione ucraina per dirottare un Mig. Cresce lo scandalo Energoatom

Mosca cerca di riaprire il dialogo con gli Usa. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha offerto ieri collaborazione su test nucleari e ha riparlato della possibilità di un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Istanbul. «Siamo pronti a discutere i sospetti sollevati dai nostri colleghi americani secondo cui stiamo facendo qualcosa di segreto», ha detto Lavrov, rispondendo alle accuse lanciate da Donald Trump su presunti test segreti che sarebbero stati condotti da Mosca. «Se qu

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.