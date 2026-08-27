Mosca minaccia di colpire Londra. Trump: «Tranquilli, ho parlato con Putin»

La portavoce Zakharova: Gran Bretagna e Francia «giocano col fuoco». Trump: «Lo zar mi ha assicurato che non attaccherà la Nato». L’intelligence ucraina: la Russia mobiliterà 600 mila nuove reclute in due anni. Nel Donbass i russi sostengono di aver superato la prima linea difensiva della fortezza di Sloviansk-Kramatorsk

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Mosca colpirà. O, almeno, potrebbe colpire. Sia dentro che fuori i confini dell’Ucraina. Tra presunte smentite e annunci, è questo il messaggio che ha voluto far arrivare all’Occidente il Cremlino. In particolare, a detta della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la Federazione russa potrebbe colpire obiettivi militari britannici, anche oltre il confine ucraino perché negli attacchi che compie Kiev quotidianamente vengono usati missili da crociera a lungo raggio britanni