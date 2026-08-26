«Putin pronto a una nuova escalation». L’operazione Cia a Mosca è un fallimento

Bloomberg: «Per lo zar le trattative sono a un punto morto, presto il conflitto si allargherà». Armi tattiche nucleari comprese. La visita di Ratcliffe puntava a un patto che comprendesse Ucraina e Iran. Kiev continua a colpire obiettivi petroliferi russi

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Una notte a Mosca. O, almeno, otto ore e mezza: tanto è durata la passeggiata russa del direttore della Cia, John Ratcliffe, nella notte tra martedì e mercoledì. Il primo viaggio del numero uno dell’intelligence di Washington nella Federazione da quando il conflitto è scoppiato però non deve invitare nessuno a trarre alcuna conclusione affrettata sulla ripresa delle relazioni bilaterali russo-americane, ancora segnate da «crisi profonde». Dunque è «prematuro» discutere delle eventuali conseguenz