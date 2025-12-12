Kiev, trattativa sul futuro del Donbass. Anche Mosca apre alla smilitarizzazione

true false

Giubbotto antiproiettile e tenuta militare, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha visitato ieri la città di Kupyansk, liberata dalle truppe ucraine appena due settimane dopo che il Cremlino ne aveva annunciato la conquista. I russi, ha detto Zelensky in un videomessaggio rivolto ai suoi cittadini e girato di fronte all’insegna della città, «si vantano di qualche invenzione, noi ci vantiamo dei nostri soldati e dei nostri risultati reali». Il contrattacco di Kupyansk è arrivato propr