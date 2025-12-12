Kiev, trattativa sul futuro del Donbass. Anche Mosca apre alla smilitarizzazione

Il Cremlino dice se gli ucraini si ritireranno, nella regione contesa potrebbero essere inviate solo forze di polizia. Zelensky visita la città di Kupyansk, liberata due settimane dopo che Putin ne aveva annunciato la cattura
Giubbotto antiproiettile e tenuta militare, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha visitato ieri la città di Kupyansk, liberata dalle truppe ucraine appena due settimane dopo che il Cremlino ne aveva annunciato la conquista. I russi, ha detto Zelensky in un videomessaggio rivolto ai suoi cittadini e girato di fronte all’insegna della città, «si vantano di qualche invenzione, noi ci vantiamo dei nostri soldati e dei nostri risultati reali». Il contrattacco di Kupyansk è arrivato propr