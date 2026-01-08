Russia-Usa, scoppia la crisi del petrolio. Mosca: «Casa Bianca pericolosa e irresponsabile»

true false

In Russia due giorni fa le immagini degli elicotteri americani che assaltavano la petroliera russa in mare aperto le hanno viste tutti: le ha trasmesse il colosso mediatico statale Rt. Ma solo ieri tutti hanno sentito l’arrabbiata risposta del Cremlino che ha ribadito che la Marinera stava navigando, con bandiera battente russa, verso un porto della Federazione: gli americani erano stati avvisati del suo «status di nave civile pacifica», avevano ricevuto la richiesta di interrompere l'inseguimen