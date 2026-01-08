Russia-Usa, scoppia la crisi del petrolio. Mosca: «Casa Bianca pericolosa e irresponsabile»

Dopo un lungo silenzio tattico, Mosca va all’attacco di Trump dopo il sequestro della petroliera nell’Atlantico. Intanto il tycoon fa sapere che intende controllare il Venezuela «molto a lungo»: Big Oil chiede garanzie. Il Senato americano ha approvato una risoluzione bipartisan per impedirgli nuove azioni a Caracas – ossia limitarne i poteri – previa approvazione del Congresso
In Russia due giorni fa le immagini degli elicotteri americani che assaltavano la petroliera russa in mare aperto le hanno viste tutti: le ha trasmesse il colosso mediatico statale Rt. Ma solo ieri tutti hanno sentito l’arrabbiata risposta del Cremlino che ha ribadito che la Marinera stava navigando, con bandiera battente russa, verso un porto della Federazione: gli americani erano stati avvisati del suo «status di nave civile pacifica», avevano ricevuto la richiesta di interrompere l'inseguimen