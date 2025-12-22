Mosca, fino all’ultima censura: la lenta agonia del web russo

Entro pochi mesi YouTube sarà completamente limitato. Era l’ultimo gigante della rete disponibile. In questo anno si è consumata un’accelerazione finale della repressione da parte del Cremlino

La porta ormai è quasi chiusa. Il web era ed è l’ultimo spiffero d’aria libera capace d’ossigenare il cervello dei russi che dicono no alla propaganda. Ancora qualche mese e si tornerà a 1984, a Fahrenheit 451 o al meno conosciuto Noi di Evgenij Zamjatin. Stando alle dichiarazioni di Andrej Svincov, vicepresidente della Commissione per la politica dell’informazione, le tecnologie dell’informazione e le comunicazioni della Duma di stato, «YouTube sarà completamente limitato in Russia entro 6-12 m