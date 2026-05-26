il premier spagnolo a roma

Il caso Zapatero stravolge la strategia di Sánchez per restare alla Moncloa

Pedro Sanchez con il direttore generale della Fao Qu Dongyu a Roma
Pedro Sanchez con il direttore generale della Fao Qu Dongyu a Roma
Pedro Sanchez con il direttore generale della Fao Qu Dongyu a Roma
Mariangela Paone
26 maggio 2026 • 20:09Aggiornato, 26 maggio 2026 • 20:10

È bufera a Madrid per lo scandalo corruzione che sta travolgendo il predecessore del premier. Che a Roma incontra papa Leone,

ma non Meloni

Negli otto anni passati da quando Pedro Sánchez è arrivato alla Moncloa, il presidente del governo spagnolo è stato dato politicamente per morto un’infinità di volte ma è riuscito sempre a sopravvivere alle gravi crisi che ha attraversato, puntando anche sull’agenda internazionale quando più forti erano i problemi in casa. Con le elezioni previste tra un anno, la scena internazionale e la spinta sulle politiche sociali erano la strategia su cui Sánchez continuava a contare, all’indomani di una s

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Mariangela Paone
Mariangela Paone
Mariangela Paone

Reporter internazionale. Ha sviluppato gran parte della sua carriera in Spagna, dove ha lavorato a lungo per il quotidiano El País, della cui Scuola di giornalismo è stata docente per 12 anni. Ha collaborato con varie testate internazionali e coperto i principali avvenimenti europei degli ultimi vent'anni: dalla crisi dei rifugiati alla guerra in Ucraina, all'auge dell'estrema destra. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è “Sospesa” (Add Editore).