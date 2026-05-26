Il caso Zapatero stravolge la strategia di Sánchez per restare alla Moncloa

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Negli otto anni passati da quando Pedro Sánchez è arrivato alla Moncloa, il presidente del governo spagnolo è stato dato politicamente per morto un’infinità di volte ma è riuscito sempre a sopravvivere alle gravi crisi che ha attraversato, puntando anche sull’agenda internazionale quando più forti erano i problemi in casa. Con le elezioni previste tra un anno, la scena internazionale e la spinta sulle politiche sociali erano la strategia su cui Sánchez continuava a contare, all’indomani di una s