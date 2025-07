Gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell’Unione europea si sono accordati ieri sul 18º pacchetto di sanzioni contro la Russia, «il più duro fino a questo momento», ha commentato l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione, Kaja Kallas. Con questo pacchetto «colpiamo la Russia al cuore», ha aggiunto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Tetti e petroliere

L’accordo è stato raggiunto dopo che la Slovacchia ha rinunciato a porre il veto sul pacchetto. Il paese è uno degli ultimi in Europa ad acquistare ancora importanti quantità di petrolio direttamente dalla Russia e, in cambio della sua adesione alle sanzioni, avrebbe ottenuto una garanzia scritta di un aiuto da parte della Commissione in caso di futuri problemi con gli approvvigionamenti energetici.

Dopo l’approvazione, sono subito arrivati i ringraziamenti del presidente ucraino, reduce da un rimpasto di governo questa settimana – il primo dall’inizio dell’invasione. «Si tratta di una decisione necessaria – ha detto a proposito delle sanzioni europee – necessaria proprio ora, come risposta al fatto che la Russia ha sferrato colpi ancora più duri alle nostre città e ai nostri villaggi».

Il Cremlino, ovviamente, critica le nuove misure, che definisce «illegali», per bocca del portavoce di Vladimir Putin, Dmitrij Peskov.

Al centro di questo nuovo pacchetto c’è un tetto dinamico al prezzo del petrolio russo, fissato al 15 per cento in meno del prezzo di mercato – che al momento significherà poco più di 47 dollari al barile, rispetto ai 60 che i paesi europei pagano attualmente. Oltre a colpire nuove istituzioni finanziarie e altre che erano sfuggite alle sanzioni precedenti, il pacchetto mette nel mirino 150 nuove imbarcazioni che appartengono alla cosiddetta “flotta ombra” della Russia: navi registrate in vari Paesi del mondo e utilizzate per esportare il petrolio russo. Vengono anche proibite le importazioni tramite il gasdotto Nord Stream, chiuso dal 2022. Il ministro degli Esteri della Lituania, Kęstutis Budrys, ha quindi invitato gli Stati Uniti ad approvare le nuove sanzioni attualmente ferme al Senato: «È il momento di scatenare la tempesta perfetta», ha scritto su X.

Dal canto suo, il Regno Unito – che a stretto giro di posta ha fatto sapere di unirsi alle sanzioni Ue sul petrolio – ha deciso di colpire 18 agenti dell’intelligence militare russa, la GRU, ritenuti coinvolti in operazioni sul suolo britannico, tra cui il tentato assassinio dell’ex agente segreto russo Sergej Skripal.

Secondo gli esperti, le sanzioni che riguardano la flotta ombra e il tetto al prezzo del petrolio sono tra le più efficaci nel colpire l’economia russa. Ma la leadership del Cremlino è convinta di aver reso l’economia del Paese “a prova di sanzioni”. Questa settimana, l’agenzia Reuters ha pubblicato un articolo in cui diverse persone vicine al Cremlino chiarivano che, al momento, Putin non si sente minacciato né dalle sanzioni europee né da quelle ventilate da Washington. «Putin intende continuare [la guerra] fino a che non otterrà ciò che vuole», ha detto una delle fonti citate da Reuters.

Allo stesso tempo, Putin sarebbe consapevole dell’imprevedibilità di Trump e non sarebbe disposto a provocarlo inutilmente. Ieri, da Mosca, è arrivato quindi un segnale positivo nei confronti dei negoziati, con il portavoce Peskov che si è detto d’accordo con Zelensky: «Anche noi concordiamo sul fatto che i negoziati avrebbero bisogno di un nuovo impeto». Ma ci sono pochi dubbi che, nelle attuali condizioni, “negoziare” per il Cremlino continui a significare l’accettazione, da parte di Kiev e dei suoi alleati, delle sue rigide condizioni di pace massimaliste.

WhatsApp bloccata?

Sul fronte interno, intanto, diversi parlamentari russi hanno lasciato intendere che il servizio di messaggistica WhatsApp, il più utilizzato anche in Russia per le comunicazioni interpersonali, potrebbe presto essere sospeso. Il sito russo indipendente Meduza scrive che c’è il 99 per cento di probabilità che il servizio venga bloccato nei prossimi giorni. Non ci sono notizie di misure contro Telegram, un’altra delle app di messaggistica più usate nel paese.

Nel frattempo, sulla linea del fronte, le truppe russe stanno iniziando a stringere la loro morsa intorno a Pokrovsk, la principale città-fortezza ancora sotto controllo ucraino nel Donbass. L’accerchiamento non è ancora completo, ma i soldati di Mosca l’hanno ormai superata sia a est che a ovest, e i loro droni sorvegliano le strade di approvvigionamento.

Il giornalista del Kyiv Independent, Francis Farrell, è stato uno dei pochi a visitare la città e ha descritto i minuti spaventosi che si trascorrono in strada prima di raggiungere il centro abitato, durante i quali l’unica protezione dai droni sono le reti stese per chilometri come in una galleria artificiale.

Per il momento, la difesa della città continua a reggere, ma molti militari e analisti ucraini dubitano che sia possibile tenerla fino alla fine dell’estate. Dopo Pokrovsk, i russi potranno avanzare verso l’ultima cintura urbana ancora controllata dagli ucraini nel Donbass: l’agglomerato formato dalle città di Kramatorsk e Sloviansk, destinate anch’esse, sembra, a diventare città-fortezze come Pokrovsk.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata