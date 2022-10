Dopo soli tre giorni di discussione interna nelle sedi istituzionali europee, da Bruxelles arriva il primo pacchetto di sanzioni nei confronti dell’Iran per un suo coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina attraverso la fornitura a Mosca di droni kamikaze.

L’Ue ha imposto sanzioni nei confronti dell’azienda iraniana Shahed Aviation Industries e di tre alti ufficiali militari. Si tratta del capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammed Hossein Bagheri, l’ufficiale logistico generale Sayed Hojatollah Qureishi e il comandante dei droni delle Guardie Rivoluzionarie Saeed Aghajani.

«Dopo tre giorni di colloqui, gli ambasciatori dell’Ue hanno concordato misure contro le entità che forniscono i droni iraniani che hanno colpito l'Ucraina», ha detto la presidenza ceca dell’Ue su Twitter. «L’Ue è anche pronta a estendere le sanzioni ad altre quattro entità iraniane che già figuravano in un precedente elenco di sanzioni».

La vicenda

Il 17 ottobre il governo ucraino ha accusato la Russia di aver usato quattro droni di fabbricazione iraniana per colpire la capitale Kiev. Nello specifico i droni kamikaze hanno mirato contro edifici residenziali e infrastrutture energetiche. Secondo l’esercito ucraino da metà settembre a oggi le difese antiaeree hanno abbattuto 223 droni iraniani.

Teheran nega di aver inviato droni a Mosca, così come la Russia nega di averli usati. Sono accuse «prive di fondamento» secondo l’Iran, ma i servizi di sicurezza di Washington ne sono sicuri. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto durante un briefing alla stampa che «tutto ciò che si sta facendo sulla pista iraniana è subordinato a un unico obiettivo: la pressione su questo paese. E Washington sta mobilitando i paesi della Nato e dell’Ue a sostegno della sua posizione».

«Tutto questo non è altro che un insieme di conclusioni non comprovate e di ipotesi inverosimili che la Gran Bretagna e la Francia stanno cercando di costruire in una struttura che ogni volta crolla sotto gli occhi di tutti», ha detto Zakharova che ha anche espresso soddisfazioni per le recenti dimissioni della premier uscente Liz Truss a soli 45 giorni dal suo insediamento.

© Riproduzione riservata