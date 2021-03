Il tribunale di Parigi ha condannato in primo grado l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, a tre anni di carcere per corruzione e traffico d’influenze.

Per i giudici Sarkozy dovrà scontrare un anno in carcere e due fuori. ll politico 66enne, che è stato presidente dal 2007 al 2012, ed è stato condannato per aver cercato di ottenere illegalmente informazioni da un magistrato nel 2014 su un’azione legale riguardo a presunti finanziamenti illeciti legati alla sua campagne elettorale. Secondo le intercettazioni telefoniche, Sarcozy cercò di ottenere informazioni riservate da Gilbert Azibert offrendo in cambio alcuni suoi contatti per dargli un ruolo nell’amministrazione cittadina di Monaco.

