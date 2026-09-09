Scandalo 7 ottobre, Netanyahu sempre più solo. E sulle sanzioni lo abbandona anche Trump

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Gli Emirati Arabi Uniti «hanno comunicato e continuano a comunicare» a Israele tutte le informazioni di intelligence rilevanti, quando necessario. Così il ministero degli Esteri emiratino si è espresso dopo la pubblicazione di un articolo sul quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui, pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023, il premier israeliano era stato personalmente avvertito dal presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, che il gruppo filoiraniano Hamas stava pianificando un