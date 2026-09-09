Israele verso le elezioni: la maggioranza di Bibi è a rischio

Scandalo 7 ottobre, Netanyahu sempre più solo. E sulle sanzioni lo abbandona anche Trump

Giovanni Legorano
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09 settembre 2026 • 19:59Aggiornato, 09 settembre 2026 • 20:03

Gli Emirati arabi confermano le rivelazioni di Haaretz sui silenzi del premier israeliano prima dell’attentato. Axios: «Il tycoon non ha voluto fermare Londra sulle sanzioni ai coloni». Rubio: «No ad un’escalation di violenza in Cisgiordania»

Gli Emirati Arabi Uniti «hanno comunicato e continuano a comunicare» a Israele tutte le informazioni di intelligence rilevanti, quando necessario. Così il ministero degli Esteri emiratino si è espresso dopo la pubblicazione di un articolo sul quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui, pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023, il premier israeliano era stato personalmente avvertito dal presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, che il gruppo filoiraniano Hamas stava pianificando un

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group