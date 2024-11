Uscito di scena il ministro della Difesa Boris Pistorius, i socialdemocratici confermano il cancelliere uscente come candidato per le prossime elezioni federali

Olaf Scholz è il candidato cancelliere della Spd per le prossime elezioni federali del 23 febbraio. Fino alla fine dell’ultima settimana c’era incertezza sulla possibilità che il candidato fosse effettivamente Scholz, visto che una parte del partito era scettico sulla possibilità del cancelliere di attirare consensi. Vista la sua scarsa popolarità, il rischio per la Spd è quello di portare a casa il peggior risultato di sempre: attualmente il partito nei sondaggi si muove tra il 14 e il 16 per cento, sotto le rilevazioni di AfD, già al 17-19 per cento.

A sollevare dubbi sull’opportunità di ricandidare Scholz era stato soprattutto il potente partito di Renania settentrionale-Vestfalia. Dopo il videomessaggio del ministro della Difesa che si è detto indisponibile per una candidatura, la via per Scholz è spianata.

© Riproduzione riservata