La crisi nascosta nel deserto, il clima fa scomparire le oasi

Tra Tunisia e Marocco i particolari ecosistemi, autosufficienti grazie a tecniche di utilizzo dell’acqua messe a punto nei secoli dagli agricoltori, sono messi in pericolo: «Riduzione dell’acqua, aumento del sale nei terreni, tempeste di sabbia, piogge violente seguite da inondazioni»

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Tinejdad (Marocco) – «Non riconosco più il palmeto dove ho sempre vissuto». Ibrahim ha abitato fin dalla sua ormai lontana infanzia in un antico ksar in piena oasi di Ferkla, nel deserto marocchino non lontano dal confine con l’Algeria e dai set scelti alla fine degli anni Ottanta da Bernardo Bertolucci per Il tè nel deserto. Qualche tempo fa, però, ha dovuto lasciare il villaggio fortificato per trasferirsi con la famiglia (moglie e diversi figli adulti, alcuni dei quali con prole) in un più mo