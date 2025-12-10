La capitolazione di Miami conferma la crisi Maga. Ma Trump si autoincensa

true false

La democratica Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami, riportando la sinistra alla guida della città per la prima volta dal 1997. Non è soltanto un risultato locale. L’elezione si inserisce in una sequenza di segnali politici che negli ultimi mesi hanno dato prova delle difficoltà di Donald Trump. Dopo la vittoria del democratico-socialista Zohran Mamdani a New York e l’elezione di due governatrici di sinistra in New Jersey e Virginia, la capitolazione della destra a Miami ha un valore s