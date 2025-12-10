nuova sconfitta dopo New York, New Jersey e Virginia

La capitolazione di Miami conferma la crisi Maga. Ma Trump si autoincensa

Mattia Ferraresi
10 dicembre 2025 • 20:02

Florida, nella città simbolo del trumpismo la sinistra non vinceva dal 1997. Ciclopico post del tycoon: «Ho fermato otto guerre, economia mai così forte»

La democratica Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami, riportando la sinistra alla guida della città per la prima volta dal 1997. Non è soltanto un risultato locale. L’elezione si inserisce in una sequenza di segnali politici che negli ultimi mesi hanno dato prova delle difficoltà di Donald Trump. Dopo la vittoria del democratico-socialista Zohran Mamdani a New York e l’elezione di due governatrici di sinistra in New Jersey e Virginia, la capitolazione della destra a Miami ha un valore s

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)