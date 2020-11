Migliaia di persone ai cortei pro Trump per dire ancora una volta che la vittoria di Joe Biden nasce dai brogli. Dopo il calare della notte, il clima nelle mobilitazioni relativamente pacifiche a Washington, la capitale, si è fatto teso a violento.

Nella manifestazione erano presenti i suprematisti bianchi.

Trump dà la colpa per i tafferugli al gruppo Antifa, “Anti-fascist”, che si muove con proteste spontanee contro l’estremismo di destra.

La tensione è salita domenica mattina. Almeno 20 i manifestanti arrestati. Dovranno rispondere di aggressione e possesso di armi e una serie di altre accuse, hanno detto i funzionari di polizia. Due agenti di polizia sono rimasti feriti e diverse armi da fuoco sono state recuperate dalle forze dell'ordine.

Trump approva

Lo stesso Trump sabato ha dato segnali di approvazione al corteo in suo favore. A bordo della limousine presidenziale, è passato in mezzo al corteo dei suoi sostenitori mentre si recava al golf club. Il mezzo è stato accolto da applausi, saluti e fischi di centinaia di manifestanti che sventolavano bandiere con le scritte «Trump 2020: Keep America great».

L’auto presidenziale ha superato il Willard Hotel e ha fatto un giro di Freedom Plaza, dove le persone si erano arrampicate sui muri e su altre strutture per vedere meglio la scena.

La gente urlava «Usa, Usa» e «altri quattro anni» e molti mostravano bandiere e cartelli americani per mostrare il loro disappunto per il conteggio dei voti.

In Italia, nonostante il responsabile esteri della Lega, Giancarlo Giorgetti, abbia fatto i complimenti a Biden dopo aver preso le distanze da Trump, l’account ufficiale della Lega-Salvini Premier ha dato la sua approvazione.

© Riproduzione riservata