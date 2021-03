Grave incidente ferroviario a Tahta, nel governatorato di Sohag in Egitto. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Al Shorouk sarebbero 32 le vittime e 91 le persone ferite dopo uno scontro frontale tra due convogli.

Il presidente egiziano al Sisi ha annunciato che farà in modo che incidenti di questo tipo non accadano più, rivolgendo condoglianze ai famigliari delle vittime.

Come riferifo dalle autorità ferroviarie egiziane, il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel El-Wazir, e la ministra della Salute Hala Zayed andranno sul luogo dell’incidente. El Wazir ha già chiesto l’arresto dei due conducenti e la formazione di un comitato tecnico per indagare sulle cause dell’incidente. Le autorità sanitarie locali hanno disposto lo stato di emergenza. Sul luogo dell’incidente si sono recate 49 ambulanze per prestare soccorso.

I precedenti

Non è l’unico incidente ferroviario avvenuto nel paese. Recentemente si ricorda quello avvenuto il 27 febbraio 2019, che portò alle dimissioni dell’allora ministro dei trasporti, causato da un treno non si è fermato alla fine della corsa. L’incidente provocò un vasto incendio alla stazione di Ramses, nella capitale. I video delle telecamere di sicurezza hanno mostrato immagini drammatiche con cittadini letteralmente in fiamme. In quell’incidente sono morte 28 persone e ferite altre 52.

