Lo hanno trovato in Scozia grazie a una radiografia, eseguita in preparazione di una nuova mostra. Potrebbe essere uno dei suoi primi lavori

Le National Galleries of Scotland hanno annunciato di aver scoperto un autoritratto di Vincent Van Gogh che finora era sconosciuto. È stato trovato dietro a un altro dei dipinti dell’artista, la Testa di una contadina, coperto da strati di colla e cartone. Gli esperti della galleria di Edimburgo hanno eseguito una radiografia della tela in preparazione di una mostra. L’artista aveva l’abitudine di riutilizzare le stesse tele per poter risparmiare il denaro, soprattutto all’inizio della sua carriera.

Secondo gli esperti, l’autoritratto potrebbe essere uno dei primi lavori dell’artista. Anche perché l’orecchio sinistro sembra intatto e Van Gogh se lo è tagliato nel 1888. Secondo Frances Fowle, curatrice senior delle National Galleries of Scotland, la scoperta è stata «emozionante».

