Quant’è fragile lo scudo anti-missile, la Nato corre ai ripari dopo i blitz iraniani

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Per intercettare i missili balistici iraniani in arrivo, bisogna segnalarli nell'istante esatto in cui vengono lanciati. L'intera architettura di difesa aerea di alto livello degli Stati Uniti – e quindi anche Nato – poggia su un “occhio” in particolare. La base radar di Kürecik in Turchia è un nodo cruciale, una infrastruttura critica e decisiva operativa dal 2012 in chiave anti-Iran, che garantisce il funzionamento dell'ombrello anti-missile Nato su tutta Europa. E che Teheran ha cercato in qu