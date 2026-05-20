netanyahu messo nei guai dalle frange radicali

Sdegno a Tel Aviv. Anche il governo attacca Ben Givr

Davide Lerner
20 maggio 2026 • 21:05

Il ministro degli Esteri attacca direttamente il collega estremista: «Hai arrecato danni allo Stato». Batte un colpo anche Netanyahu: «Ha sbagliato, ma questi attivisti sostengono Hamas». Ben Gvir continua a provocare: «Non porgeremo l’altra guancia»

Il video in cui il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir schernisce gli attivisti della Flotilla inginocchiati a terra provoca una tempesta politica anche in Israele. Il titolare del dicastero degli Esteri, Gideon Saar, si è rivolto direttamente a Ben Gvir su X scrivendo «con questa tua vergognosa condotta hai deliberatamente arrecato danno allo Stato, e non è la prima volta». E ancora: «Hai vanificato gli sforzi enormi di moltissime persone, non sei il volto di Israele». Gli ha fat

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Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 