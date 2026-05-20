Sdegno a Tel Aviv. Anche il governo attacca Ben Givr

true false

Il video in cui il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir schernisce gli attivisti della Flotilla inginocchiati a terra provoca una tempesta politica anche in Israele. Il titolare del dicastero degli Esteri, Gideon Saar, si è rivolto direttamente a Ben Gvir su X scrivendo «con questa tua vergognosa condotta hai deliberatamente arrecato danno allo Stato, e non è la prima volta». E ancora: «Hai vanificato gli sforzi enormi di moltissime persone, non sei il volto di Israele». Gli ha fat