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Se l’Italia diventa un obiettivo della Russia di Putin

Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
17 aprile 2026 • 20:42

Il ministero della Difesa russo, utilizzando Telegram, ha tenuto a definire bersagli legittimi quegli insediamenti industriali la cui produzione contribuisce alla costruzione di droni destinati poi a colpire la «grande madre Russia»

Lo stupore raccontato da Flaiano per l’atterraggio di un marziano a Roma potrebbe essere nulla in confronto a quello fatto esplodere dal racconto che i missili di Vladimir Putin potrebbero essere già puntati su Garbagnate Milanese. Ci sono anche altre tre città italiane in gioco e il fatto che qualcuno possa premere un pulsante per andare a centrare specifici insediamenti industriali in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Lecco e Venezia innesca una certa preoccupazione anche se si tratta di una

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Umberto Rapetto
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Generale della Guardia di Finanza, già comandante del Gat, nucleo speciale frodi telematiche. Presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali della repubblica di San Marino. Docente universitario, giornalista e scrittore

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