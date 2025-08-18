La photo opportunity di Anchorage ha segnato un nuovo cambio di clima per il presidente che brama il Nobel per la pace perfino più della pace, l’uomo che si vanta di avere chiuso sei guerre in sei mesi di presidenza, e si illude che l’ipotesi di offrire all’Ucraina non meglio specificate garanzie di sicurezza analoghe a quelle della Nato possa essere sufficiente per accontentare Kiev
Se per la Casa Bianca l’onere della pace tocca all’aggredito
18 agosto 2025 • 20:35Aggiornato, 18 agosto 2025 • 20:43
La photo opportunity di Anchorage ha segnato un nuovo cambio di clima per il presidente che brama il Nobel per la pace perfino più della pace, l’uomo che si vanta di avere chiuso sei guerre in sei mesi di presidenza, e si illude che l’ipotesi di offrire all’Ucraina non meglio specificate garanzie di sicurezza analoghe a quelle della Nato possa essere sufficiente per accontentare Kiev