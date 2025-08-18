La photo opportunity di Anchorage ha segnato un nuovo cambio di clima per il presidente che brama il Nobel per la pace perfino più della pace, l’uomo che si vanta di avere chiuso sei guerre in sei mesi di presidenza, e si illude che l’ipotesi di offrire all’Ucraina non meglio specificate garanzie di sicurezza analoghe a quelle della Nato possa essere sufficiente per accontentare Kiev

Non sappiamo se ieri mattina, all’inizio di un’importante giornata diplomatica, la first lady, Melania Trump, abbia fatto notare al marito che ad Anchorage ha steso un enorme tappeto rosso e spezzato l’isolamento occidentale di Vladimir Putin, che i droni russi la notte scorsa hanno bombardato per l’ennesima volta Kharkiv, facendo almeno 5 morti – fra cui un 16enne – e decine di feriti.

Era stata la moglie, aveva raccontato il presidente, ad aprirgli gli occhi sull’atteggiamento doppio e mendace del leader russo, che nelle lunghe telefonate era cordialissimo e ampiamente disponibile a ragionare di pace, ma appena finita la comunicazione tornava a bombardare come se nulla fosse.

È successo lo stesso anche dopo il primo incontro di persona, che ha avuto come primo (e finora unico) effetto tangibile quello di indurre Trump a ritirare la minaccia di «conseguenze molto severe» se il Cremlino non avesse smesso di attaccare l’Ucraina. Cosa che ha prodotto l’ovvio risultato di incoraggiare gli attacchi. Intanto, circolano video di mezzi blindati russi che scorrazzano per la regione di Zaporizhzhia con la bandiera russa e quella degli Stati Uniti, immagini che spiegano meglio di mille discorsi il modo in cui la Russia interpreta lo spirito dell’Alaska.

Non si sa, si diceva, se Melania abbia fatto presente che anche questa volta Putin sta menando per il ciuffo il presidente, ma in ogni caso lui era troppo impegnato a mettere pressione su Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino che ieri è andato a Washington – seguito, o forse meglio dire scortato, dai sette principali alleati europei – sotto questi auspici: «Il presidente dell’Ucraina Zelensky può mettere fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo vuole, oppure può continuare a combattere. Non avrà indietro la Crimea che Obama ha ceduto (12 anni fa senza sparare un colpo!) e niente ingresso nella Nato da parte dell’Ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!».

Insomma, l’onere di mettere fine al massacro spetta allo Stato aggredito e all’ostinato leader che lo guida, quello che si rifiuta di concedere al nemico le condizioni che chiede, che equivalgono sostanzialmente a una resa. In un certo senso, il presidente ha chiarito quello che il segretario di Stato, Marco Rubio, il giorno prima aveva balbettato nei talk show domenicali in modo confuso e imbarazzato quando gli avevano chiesto quali scenari erano possibili dopo l’incontro: «Ci sono alcuni cambiamenti che credo siano possibili. Penso che ci siano concetti discussi che potrebbero potenzialmente portare a qualcosa».

Sembravano superati i tempi della plateale umiliazione del leader ucraino ordinata da Trump ed eseguita dal vicepresidente, JD Vance, nella leggendaria imboscata nello Studio Ovale. In mezzo c’è stato il colloquio nella basilica di San Pietro dopo i funerali di papa Francesco, poi il repentino cambio di atteggiamento della Casa Bianca su Putin, additato come «pazzo» e assassino a più riprese da Trump, infine convinto, anche per tramite della moglie, che si trattava di un bluffatore seriale disinteressato a un serio negoziato. Il sostegno a suon di armamenti a Kiev aveva ridato sostanza all’appoggio americano.

La photo opportunity di Anchorage ha segnato un nuovo cambio di clima per il presidente che brama il Nobel per la pace perfino più della pace, l’uomo che si vanta di avere chiuso sei guerre in sei mesi di presidenza, e si illude che l’ipotesi di offrire all’Ucraina non meglio specificate garanzie di sicurezza analoghe a quelle della Nato possa essere sufficiente per accontentare Kiev.

Trump ha ricevuto Zelensky e gli alleati europei aspettandosi di ricevere una lista di concessioni da presentare al leader del Cremlino, che nel frattempo riferiva dei colloqui d’Alaska al premier indiano Narendra Modi e altri alleati a oriente. Per i leader europei ha fatto stendere un tappeto rosso di modeste dimensioni; per Zelensky no.

