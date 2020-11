L'Europa rischia una terza ondata di contagi da coronavirus all'inizio del 2021 se i governi non si organizzeranno per impedire quanto successo in autunno con la seconda ondata. È l'allarme lanciato dall'inviato speciale dell'Oms per il Covid-19, David Nabarro, in un’intervista ad alcuni giornali svizzeri.

«I governi non hanno costruito le infrastrutture necessarie durante i mesi estivi dopo aver messo sotto controllo la prima ondata. Adesso abbiamo la seconda, se non si interverrà in tempo il rischio è che avremo una terza ondata all'inizio del prossimo anno».

© Riproduzione riservata