Sequestrata una petroliera venezuelana. Trump sceglie l’escalation contro Maduro

true false

Il sequestro di una petroliera venezuelana da parte degli Stati Uniti segna un salto di qualità nello scontro ormai aperto tra l’amministrazione Trump e il regime di Nicolás Maduro. L’operazione, condotta dalla Guardia costiera con supporto della Marina, ha portato all’abbordaggio in alto mare di Skipper, una nave accusata da Washington di far parte delle reti petrolifere illegali che sostengono il bilancio di Caracas. Trump ha annunciato il blitz con entusiasmo, definendo la petroliera «una del