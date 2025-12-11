Sequestrata una petroliera venezuelana. Trump sceglie l’escalation contro Maduro

Le forze Usa prendono il controllo di una nave “fantasma”. All’autocrate arriva la solidarietà di Putin per le «pressioni esterne». La leader dell’opposizione, la premio Nobel María Corina Machado, arrivata a Oslo promette «la fine imminente del regime»
Il sequestro di una petroliera venezuelana da parte degli Stati Uniti segna un salto di qualità nello scontro ormai aperto tra l’amministrazione Trump e il regime di Nicolás Maduro. L’operazione, condotta dalla Guardia costiera con supporto della Marina, ha portato all’abbordaggio in alto mare di Skipper, una nave accusata da Washington di far parte delle reti petrolifere illegali che sostengono il bilancio di Caracas. Trump ha annunciato il blitz con entusiasmo, definendo la petroliera «una del