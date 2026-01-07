Gli Usa sequestrano una petroliera russa. E Trump scippa il greggio al Venezuela

true false

Battaglia navale nell'Atlantico, in nome dell'oro nero. Mercoledì 7 il Comando europeo Usa ha annunciato di aver sequestrato – «in base a un mandato emesso da un tribunale federale degli Stati Uniti» motivato dalla violazione delle sanzioni americane e trasporto di petrolio iraniano – una petroliera battente bandiera russa, la Marinera, che cercava di sottrarsi da mesi all'abbordaggio. La nave aveva ricevuto – ha informato il ministero dei Trasporti di Mosca – «un permesso temporaneo di navigazi