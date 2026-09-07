Serbia, funerale da eroe per il boia Mladic. Così i nazionalisti esaltano il genocida

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Sembra un delirio distopico e invece è tutto vero. Sono uomini e donne di oggi, vecchi e giovani, a migliaia, e sarebbero stati molti di più se la polizia non avesse bloccato gli accessi alle vie dintorno. Sono usciti dal passato della storia e chissà dove si erano nascosti, hanno le stesse facce di trent'anni fa, o di seicento anni fa, gli stessi abiti, gli stessi cappelli cetnici, le stesse barbe lunghe, i simboli dei condottieri passati, le quattro esse dello slogan perenne «solo l'unità salv