Sessant’anni dalla Nostra aetate, il travagliato rapporto tra cattolici ed ebrei

Giovanni Maria Vianstorico
26 ottobre 2025 • 09:00

Il 28 ottobre 1965 il concilio approvava la dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane. La parte più incisiva riguarda gli ebrei. Seguono anni di progressi, pur contrastati. Ora spetta a Leone XIV riprendere questo cammino impervio, nonostante nuovi ostacoli

Sessant’anni di «dialogo, amicizia e cooperazione tra i seguaci delle religioni del mondo» si celebrano in Vaticano il 28 ottobre. La data è quella dell’approvazione nel 1965 del più breve e travagliato tra i sedici documenti del concilio Vaticano II: la dichiarazione Nostra aetate sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane. Sono sei pagine in un latino limatissimo che hanno aperto una nuova epoca, promettente ma tormentata. Proprio come la storia di questo testo, varato alla fi

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).