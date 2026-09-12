La Shoah e le crepe della memoria. È anche qui che si annida l’onda AfD

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Nell’estate del 2026, la siccità riporta in superficie dal Danubio le carcasse delle navi naziste affondate alla fine della Seconda guerra mondiale. È l’immagine evocata da Naomi Klein e Astra Taylor sul Financial Times e che di fronte alla vittoria dell’Alternative für Deutschland (AfD) in Sassonia-Anhalt lo scorso 6 settembre, acquista una forza quasi letterale. Come i relitti nazisti, così riaffiorano le responsabilità storiche della Germania, sommerse da una cultura della memoria resa visib