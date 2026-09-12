La Shoah e le crepe della memoria. È anche qui che si annida l’onda AfD

Con il voto in Sassonia-Anhalt riaffiora dolorosamente il tema delle responsabilità storiche della Germania. Un percorso accidentato, le cui contraddizioni definiscono l’ultradestra
Nell’estate del 2026, la siccità riporta in superficie dal Danubio le carcasse delle navi naziste affondate alla fine della Seconda guerra mondiale. È l’immagine evocata da Naomi Klein e Astra Taylor sul Financial Times e che di fronte alla vittoria dell’Alternative für Deutschland (AfD) in Sassonia-Anhalt lo scorso 6 settembre, acquista una forza quasi letterale. Come i relitti nazisti, così riaffiorano le responsabilità storiche della Germania, sommerse da una cultura della memoria resa visib