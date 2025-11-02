Non è solo una crisi politica

Usa senza sussidi alimentari, lo shutdown adesso fa male

Mattia Ferraresi
02 novembre 2025 • 07:00

Dal primo novembre è scaduto il programma che sostiene i 42 milioni di americani che vivono grazie ai buoni pasto. Trump scarica la colpa sui democratici, ma due giudici federali chiedono di usare i fondi d’emergenza

Dal primo novembre il secondo shutdown più lungo della storia americana ha iniziato a condizionare davvero la vita di decine di milioni fra gli americani più fragili, con la sospensione del programma di assistenza alimentare. È il primo effetto sociale di massa del blocco amministrativo, e anche il più drammatico. Il taglio degli aiuti alimentari non è un problema di bilancio, ma un trauma sociale che colpisce 42 milioni di persone: famiglie a basso reddito, anziani, disabili e lavoratori precar

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)