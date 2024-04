L’aggressione verso le 11 italiane, le 19 in Australia. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Un nuovo accoltellamento a Sidney. Dopo l’attacco di sabato scorso, in cui sono morte sei persone, questa mattina un attentatore si è scagliato contro il vescovo Mar Mari Emmanuel mentre pronunciava la sua omelia trasmessa in diretta streaming. L'attacco è avvenuto intorno alle 11 italiane (le 19 in Australia) a Wakeley, nella chiesa di Christ The Good Shepherd.

Secondo quanto riportato da Sky News Australia, sono in totale quattro le persone ferite, compreso il vescovo. Non sono ancora note informazioni sull’autore, che è stato arrestato, e sul suo movente. La polizia riferisce che i feriti non sarebbero in pericolo di vita. Nel video si vede un uomo che sale sull’altare e accoltella più volte il vescovo, prima di essere fermato da alcuni fedeli.

Il Guardian Australia riporta che Mar Mari Emmanuel è uno dei leader di una setta ultra-conservatrice e tra i volti di spicco del movimento Christian Lives Matter, diventato popolare per le sue intransigenti posizioni anti-Lgbtq e per le sue posizioni scettiche sulla pandemia.

Articolo in aggiornamento

