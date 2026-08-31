La scommessa Usa in Siria, ma Damasco non è Idlib

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Per capire il grande azzardo americano sulla Siria bisogna guardare a Idlib. Per anni questa provincia al confine con la Turchia è stata il laboratorio politico e militare di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), il movimento islamista nato dall’evoluzione del gruppo terroristico Fronte al-Nusra (l’ex branca siriana di al-Qaeda). Da qui Ahmed al-Sharaa, allora conosciuto con il nome di combattente Abu Mohammed al-Jolani, ha costruito il sistema di potere e la macchina militare che nel dicembre 2024 lo ha