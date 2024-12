Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "in Siria rischiamo un nuovo collasso migratorio e una nuova catastrofe umanitaria. Dobbiamo tutti muoverci e fare in fretta per evitare il peggio", come si legge in un'intervista al Quotidiano nazionale.

"Se scoppia una guerra civile", ha avvertito, "il vero rischio per noi è che ci sia un collasso migratorio, così come c'è stato in occasione della prima guerra civile siriana, con la fuga, allora, verso il Libano e verso la Germania dove furono accolti da Merkel". "Oggi", ha aggiunto, "non ci possiamo permettere un'altra emergenza migratoria".