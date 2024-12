La prima riunione, a porte chiuse, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria, di lunedì pomeriggio, ha optato per una linea attendista, in vista di ulteriori sviluppi. Lo hanno riferito ambasciatori che hanno preso parte all'incontro.

"Il consiglio, credo, è stato più o meno unito sulla necessità di preservare l'integrità territoriale e l'unità della Siria, garantire la protezione dei civili e assicurarsi che gli aiuti umanitari arrivino", ha dichiarato ai giornalisti Vassili Nebenzia, ambasciatore della Russia presso l'Onu, paese che ha convocato la riunione di emergenza, e alleato chiave di Assad, che ha ottenuto asilo a Mosca.

Nebenzia ha raccontato della sorpresa da parte di "tutti, compresi i membri del consiglio" di fronte a un'offensiva così rapida dell'Hts, e occorre "aspettare per vedere come evolverà la situazione", ha aggiunto.

Il vice ambasciatore degli Stati Uniti, Robert Wood, ha invece definito la situazione in Siria "molto fluida e probabilmente cambierà giorno per giorno", sostenendo che "nessuno si aspettava che le forze siriane crollassero come un castello di carte". Tuttavia, ha continuato Wood, "quasi tutti hanno parlato della necessità di rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza della Siria e della preoccupazione per la situazione umanitaria". Il Consiglio, ha spiegato il funzionario, sta lavorando a una dichiarazione congiunta.