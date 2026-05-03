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«Non cerchiamo vendetta»: la Siria fa i conti col passato

La famiglia Hamsho nella loro casa a Kafr Suseh, a Damasco. Foto Youssef Hassan Holgado/Domani
La famiglia Hamsho nella loro casa a Kafr Suseh, a Damasco. Foto Youssef Hassan Holgado/Domani
La famiglia Hamsho nella loro casa a Kafr Suseh, a Damasco. Foto Youssef Hassan Holgado/Domani
Youssef Hassan Holgado
03 maggio 2026 • 18:24

Ahmad ha perso un padre in un attacco chimico e un fratello in carcere, oggi dice: «Nessuna grazia». La scorsa settimana è iniziato il primo processo per i crimini commessi durante il regime di Assad. Il presidente Al Sharaa vuole giustizia. Alla sbarra il cugino del leader deposto

Ahmad Hamsho ha 25 anni e fa il falegname. Vive in affitto in un piccolissimo appartamento nel sobborgo popolare di Kafr Souseh, poco fuori Damasco. La casa si trova in una piccola traversa dell’unica via principale del quartiere. Nei dintorni c’è il vuoto. Ci sono una piccola autofficina e un chioschetto alimentare. Sui marciapiedi, invece, carcasse di auto carbonizzate, spazzatura e adulti che ammazzano il tempo osservando la vita quotidiana dei passanti seduti su alcune sedie. Ahmad Hamsho vi

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.