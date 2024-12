Il governo della Svezia ha annunciato che smetterà di finanziare l'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per l'assistenza ai rifugiati palestinesi, accusata da Israele e da altri Paesi di collusione con Hamas. "Le decisioni di Israele alla Knesset, che la Svezia ha criticato, renderanno difficile o impossibile gran parte del lavoro dell'Unrwa", ha scritto il ministro svedese Dousa su X. "Dopo la mia visita in Palestina all'inizio di questa settimana, ho sentito storie che sono tra le peggiori che abbia mai sentito. Le donne possono cercare per giorni servizi igienici e prodotti sanitari, i bambini raccolgono plastica per avere qualcosa da bruciare per riscaldarsi la notte. Il sostegno svedese deve arrivare e non rimanere bloccato lungo la strada. A causa della decisione di Israele alla Knesset, siamo quindi costretti a passare il sostegno ad altre organizzazioni come il Wfp, l'Unicef e altre", aggiunge. "L'Unrwa sta inoltre attraversando una crisi di fiducia: l'organizzazione è criticata da decenni per la sua mancanza di neutralità, ad esempio per dipendenti che hanno partecipato al terrorismo e per libri scolastici antisemiti", prosegue. "Israele occupa Gaza e quindi ha una responsabilità molto ampia nei confronti della popolazione civile. È necessario che venga consentito l'ingresso di un maggior numero di camion, che devono anche poter muoversi in sicurezza", conclude.