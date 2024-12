In un'intervista esclusiva alla Cnn Abu Mohamed al Jolani, leader del principale gruppo che guida l'opposizione armata in Siria, Hayat Tahrir al-Sham (Hts), ha assicurato che l'obiettivo della coalizione dei ribelli è quello di rovesciare il presidente Bashar al Assad. "Quando parliamo di obiettivi, l'obiettivo della rivoluzione rimane il rovesciamento di questo regime. È nostro diritto utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere questo obiettivo", ha affermato. "Gli iraniani hanno cercato di rilanciare il regime, guadagnandogli tempo, e in seguito anche i russi hanno cercato di sostenerlo. Ma la verità resta la stessa: questo regime è morto", ha sottolineato.