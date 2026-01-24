Usa e Ue lasciano la Siria a Erdogan, i curdi (traditi) ora sono sotto assedio

Dopo un decennio di lotta ai miliziani dell’Isis, la minoranza è stata abbandonata da Washington e dai leader europei. Le forze di Al Sharaa avanzano nel paese. Preoccupano i detenuti jihadisti “scappati” dalle prigioni. Trump pensa al ritiro

Prima la Libia e ora la Siria. In meno di un anno il presidente Recep Tayyip Erdogan ha cambiato lo status quo nei due paesi portandoli sotto la sfera d’influenza turca. E oggi, tramite il presidente siriano Ahmed Al Sharaa è riuscito a raggiungere il suo obiettivo principale: porre fine alla questione curda nel paese approfittando della caduta di Bashar Al Assad. E così nell’ultimo mese, dopo la caduta dei quartieri curdi di Aleppo a seguito di pesanti combattimenti tra le milizie governative e