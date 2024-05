Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da colpi di armi da fuoco. A riportarlo sono i media slovacchi. Secondo l’agenzia stampa slovacca Tasr un sospettato è stato arrestato. Si tratta di Juraj Cintula.

I fatti sono accaduti al termine di una riunione di governo nella città di Handlova. Cintula, dopo aver chiesto a Fico di avvicinarsi, ha sparato con una pistola detenuta legalmente. Testimoni presenti sul posto hanno riferito ai media nazionali che Fico è stato colpito all’addome e al braccio e di aver udito almeno quattro colpi d’arma da fuoco. Versione confermata in un secondo momento.

«C’era una folla di persone che aspettavano fuori e uno di loro ha iniziato a sparare – ha detto un testimone –. È stato immediatamente immobilizzato a terra e arrestato, le guardie della sicurezza hanno portato via il primo ministro».

Inizialmente il premier doveva essere stato trasportato in elicottero in ospedale a Bratislava, ma viste le condizioni gravi di salute lo hanno portato nel pronto soccorso di Banská Bystrica. In ospedale sarebbe arrivato in stato cosciente ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Fonti governative hanno subito annunciato che Fico era in pericolo di vita.

Reazioni

Immediati i messaggi di solidarietà da parte dei leader internazionali. La prima è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che su X ha scritto: «Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al premier Fico e alla sua famiglia». La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, si è detta scioccata dall'attacco «brutale e spietato» al primo ministro Robert Fico e gli ha augurato una pronta guarigione.

«Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al primo ministro slovacco Robert Fico», ha detto invece la premier Giorgia Meloni. «Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà».

Il suo mandato

Fico è stato rieletto a 60 anni il 25 ottobre scorso, dopo essere già sta premier due volte, con il 22.9 per cento dei voti alle urne. Contestato per le sue posizioni filorusse è stato eletto dopo una campagna elettorale basata anche su teorie del complotto, sull’interruzione degli aiuti all’Ucraina, su attacchi alla stampa e alla magistratura.

Nel 2018 è stato costretto a dimettersi dopo che imponenti manifestazioni di piazza chiedevano giustizia per l’uccisione del giornalista investigativo Ján Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata, Martina Kušnírová. Kuciak stava indagando sugli affari illeciti di uomini di affari slovacchi e anche su alcuni presunti casi di frode fiscale riguardante uomini del partito Direzione – Socialdemocrazia (Smer) fondato e guidato da Fico fin dal 1999. Dopo l’uccisione di Kuciak e la sollevazione popolare centinaia di funzionari sono stati arrestati. Ma Fico ha sempre attaccato le inchieste giornalistiche, che spesso lo chiamavano in causa in prima persona.

Ora che è tornato al potere ha infatti cercato di introdurre una nuova riforma del codice penale per alleggerire le pene nei confronti di chi è condannato per reati fiscali o di corruzione, misura poi bloccata dalla Corte costituzionale. In tutto ciò il suo governo è molto legato al Cremlino. In occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, in un discorso pubblico il premier Fico ha detto che la guerra è stata causata dalla «furia dei neonazisti ucraini». Nonostante le sue posizioni politiche considerate controverse da una parte dell’elettorato, non è ancora chiaro se dietro l’attentatore ci siano moventi politici.

