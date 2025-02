Secondo il New York Times, la Casa Bianca ha un piano per licenziare in massa i dipendenti dell’agenzia, portando la forza lavoro da 10 mila a 290 persone

Dopo aver congelato tutte le attività umanitarie di Usaid – l’agenzia federale che si occupa di cooperazione internazionale – e aver messo il dossier nelle mani del dipartimento di Stato, l’amministrazione Trump sta lavorando alla sua sostanziale liquidazione. Secondo il New York Times, la Casa Bianca ha un piano per licenziare in massa i dipendenti dell’agenzia, portando la forza lavoro da 10 mila a 290 persone. Il piccolo gruppo superstite sarà costituito da manager che hanno competenze specifiche su alcuni programmi di assistenza particolarmente rilevanti.

Già qualche giorno dopo l’insediamento di Trump, gli uomini piazzati da Elon Musk al dipartimento del Tesoro hanno chiesto di sospendere tutti i pagamenti diretti a Usaid, cosa che ha scatenato le reazioni di alcuni funzionari del dipartimento, secondo i quali la Casa Bianca non avrebbe l’autorità legale per bloccare gli stipendi. Evidentemente, al momento l’amministrazione non si cura molto dell’autorità legale delle sue azioni.

La scorsa settimana i manager di Usaid sono stati informati che 800 contratti e grant sono stati cancellati e, secondo il New York Times, alcuni stanno trattando per convincere la Casa Bianca a fare tagli meno profondi rispetto a quelli che si prospettando. Tutti gli impiegati assunti per chiamata diretta dall’agenzia sono stati messi in aspettativa e al personale diplomatico al servizio di Usaid è stato dato un limite di 30 giorni per rientrare negli Stati Uniti.

Usaid gestisce meno dell’1 per cento del bilancio federale, ma nella visione di Trump e Musk l’agenzia è diventata la sintesi di tutti i mali, e viene presentata come un mostro che prende i soldi dai contribuenti americani e li investe in progetti orientati verso l’agenda democratica, indottrinamenti arcobaleno e altre diavolerie woke. Si tratta, insomma, di un laboratorio che porta i precetti liberal in tutto il mondo, con il pretesto degli aiuti umanitari.

Il quotidiano Politico è diventato il centro di una ricostruzione complottista su presunti finanziamenti di Usaid a media amici della sinistra, ma la Casa Bianca cavalca molte altre vicende analoghe per dimostrare che i soldi di Usaid finanziano la macchina della propaganda liberal.

Una di queste è un’inchiesta di varie testate internazionali, fra cui per l’Italia il Fatto Quotidiano, su un media no profit di nome Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), che si presenta come osservatorio autorevole e indipendente nel mondo della cooperazione, ma avrebbe incassato – senza rivelarlo – donazioni da decine di milioni di dollari dal governo americano, anche attraverso Usaid. Così, la sospensione temporanea delle attività di Usaid si sta rapidamente trasformando in qualcosa che somiglia a uno smantellamento definitivo. Circa la metà dei 40 miliardi che Usaid amministra annualmente sono legati a progetti per la salute (contrasto a malaria, tubercolosi, Aids ecc.) e l’80 per cento di queste iniziative sono gestite da Ong e altri enti del terzo settore, non direttamente dagli stati.

Il singolo maggiore beneficiario dei fondi di Usaid è il Catholic Relief Services, agenzia internazionale che dà assistenza su bisogni di prima necessità a 130 milioni di persone in 110 paesi, con un budget da 1,5 miliardi. Catholic Relief Services si sta preparando a perdere circa il 50 per cento del suo bilancio annuale, e in virtù della sospensione immediata dei finanziamenti è già stata costretta a licenziare personale, chiudere uffici e sospendere progetti umanitari.

È solo uno dei tanti esempi di realtà della cooperazione pesantemente mutilate dalla politica dell’amministrazione.

