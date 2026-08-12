La scelta di Ocasio-Cortez: perché congelare gli ovuli non rimuove i veri ostacoli

Il social freezing promette di conciliare tempi biologici e tempi sociali, ma rischia di spostare sulle donne la responsabilità di adattarsi a un sistema che rende difficile la maternità. Il caso della deputata dem americana riapre così il tema della libertà di scelta tra carriera, precarietà e desiderio di figli
Il tempo è un tiranno: nessuno può correre più veloce di lui. Per ammansirlo, però, spesso ci si illude di poterlo usare. Di essere in grado di ottimizzare, produrre, consumare – parole chiave della nostra società che traggono tutte origine da un unico humus semantico: l’uso, il guadagno. Alexandria Ocasio-Cortez – con la sua narrazione del social freezing, il congelamento degli ovuli – si è resa epitome di questo fenomeno. Lo rivelava già John Maynard Keynes nel 1930: la persona orientata a un