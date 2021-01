Sono 16.146 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 17.246 e segue il numero di tamponi che sono 273.506 dopo che ieri erano stati 160.585. Sono 477 le vittime giornaliere causate dal virus dopo che ieri i morti segnalati erano stati 522. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 81.352 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.522 mentre ieri erano 2.557. Le persone vaccinate sinora sono 1.002.044. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha espresso la propria soddisfazione per lo sforamento della soglia del milioni di persone vaccinate comunicando che ilpaese «è primo un Europa per numero di vaccinati».

In basso tutti i dati di oggi, a questo indirizzo la dashboard aggiornata quotidianamente.

